Рубин
Завершено
0
1
-
0
0
14:00
15.09.18
Казань Арена
Енисей
    Чемпионат России • Тур 7
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Рубин
    • Енисей
    • БайрамянУстинов
      86'
    • АзмунПодберезкин
      79'
    • КомоловКутьин
      77'
    • ПолозБухаров
      72'
    • Гранат
      69'
    • Чико
      65'
    • ЗотовСаркисов
      57'
    • Огуде
      51'
    • КостюковОбрадович
      46'
    • 1-ый тайм
    • Рубин
    • Енисей
    • Дугалич
      41'
    • Полоз
      6'
    Перед матчем

    Онлайн
    Рубин - Енисей
    Чемпионат России - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Енисей на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Курбан Бердыев или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Рубин и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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