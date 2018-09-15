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- 2-ой тайм
- БайрамянУстинов86'
- АзмунПодберезкин79'
- КомоловКутьин77'
- ПолозБухаров72'
- Гранат69'
- Чико65'
- ЗотовСаркисов57'
- Огуде51'
- КостюковОбрадович46'
- 1-ый тайм
- Дугалич41'
- Полоз6'
Перед матчем
Онлайн
Рубин - Енисей
Чемпионат России - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Енисей на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Курбан Бердыев или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рубин и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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