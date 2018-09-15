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- 2-ой тайм
- Нигматулин90'
- Бакаев82'
- Молло78'
- БерхамовКостадинов75'
- БашкировМияйлович73'
- Джорджевич73'
- КангваБакаев72'
- ТкачевМирзов68'
- СоболевМолло59'
- Ткачев50'
- Перерыв
- ЧочиевКорниленко45'
- 1-ый тайм
- Ткачев21'
Перед матчем
Онлайн
Арсенал Тула - Крылья Советов
Чемпионат России - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Крылья Советов на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Андрей Тихонов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал Тула и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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