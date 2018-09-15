Арсенал Тула
Завершено
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0
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19:00
15.09.18
Арсенал
Крылья Советов
    Чемпионат России • Тур 7
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Арсенал Тула
    • Крылья Советов
    • Нигматулин
      90'
    • Бакаев
      82'
    • Молло
      78'
    • БерхамовКостадинов
      75'
    • БашкировМияйлович
      73'
    • Джорджевич
      73'
    • КангваБакаев
      72'
    • ТкачевМирзов
      68'
    • СоболевМолло
      59'
    • Ткачев
      50'
    • Перерыв
    • Арсенал Тула
    • Крылья Советов
    • ЧочиевКорниленко
      45'
    • 1-ый тайм
    • Арсенал Тула
    • Крылья Советов
    • Ткачев
      21'
    Перед матчем

    Онлайн
    Арсенал Тула - Крылья Советов
    Чемпионат России - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Крылья Советов на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Андрей Тихонов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Арсенал Тула и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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