Енисей
    Завершено
    0
    0
    -
    4
    0
    14:00
    11.05.19
    Центральный стадион
    Краснодар
    Чемпионат России • Тур 28
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Енисей
    • Краснодар
    • Сулейманов
      87'
    • ПерейраУльссон
      79'
    • Игнатьев
      78'
    • ГаджибековКутьин
      76'
    • Хубулов
      75'
    • Вандерсон ВамбертоСулейманов
      71'
    • АриИгнатьев
      66'
    • Перейра
      51'
    • Перерыв
    • Енисей
    • Краснодар
    • КомковХубулов
      45'
    • 1-ый тайм
    • Енисей
    • Краснодар
    • Газинский
      36'
    • Классон
      31'
    • ЗотовКичин
      12'
    Перед матчем

    Онлайн
    Енисей - Краснодар
    Чемпионат России - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Енисей – Краснодар на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Аленичев или Олег Фоменко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Енисей и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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