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- 2-ой тайм
- Сулейманов87'
- ПерейраУльссон79'
- Игнатьев78'
- ГаджибековКутьин76'
- Хубулов75'
- Вандерсон ВамбертоСулейманов71'
- АриИгнатьев66'
- Перейра51'
- Перерыв
- КомковХубулов45'
- 1-ый тайм
- Газинский36'
- Классон31'
- ЗотовКичин12'
Перед матчем
Онлайн
Енисей - Краснодар
Чемпионат России - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Енисей – Краснодар на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Аленичев или Олег Фоменко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Енисей и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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