Ахмат
Завершено
0
2
-
1
0
16:30
11.05.19
Ахмат-Арена
Крылья Советов
Чемпионат России • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ахмат
  • Крылья Советов
  • Иванов
    90'
  • Бурлак
    90'
  • Рабиу
    85'
  • Ткачук
    77'
  • ЯковлевАнтон
    76'
  • МбенгБалай
    72'
  • ШишкинЗотов
    68'
  • ШиманьскийБериша
    64'
  • Рохель
    55'
  • Швец
    55'
  • Перерыв
  • Ахмат
  • Крылья Советов
  • СилваРоши
    45'
  • 1-ый тайм
  • Ахмат
  • Крылья Советов
  • Бурлак
    44'
  • Мбенг
    42'
  • Мбенг
    3'
Перед матчем

Онлайн
Ахмат Грозный - Крылья Советов
Чемпионат России - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Крылья Советов на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рашид Рахимов или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ахмат и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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