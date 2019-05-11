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- 2-ой тайм
- Иванов90'
- Бурлак90'
- Рабиу85'
- Ткачук77'
- ЯковлевАнтон76'
- МбенгБалай72'
- ШишкинЗотов68'
- ШиманьскийБериша64'
- Рохель55'
- Швец55'
- Перерыв
- СилваРоши45'
- 1-ый тайм
- Бурлак44'
- Мбенг42'
- Мбенг3'
Перед матчем
Онлайн
Ахмат Грозный - Крылья Советов
Чемпионат России - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – Крылья Советов на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рашид Рахимов или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ахмат и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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