Енисей
    -
    14:00
    03.03.19
    Фишт
    Ростов
      Чемпионат России • Тур 18
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      Енисей - Ростов
      Чемпионат России - 3 марта 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Енисей – Ростов на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Аленичев или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Енисей и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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