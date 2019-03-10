Динамо
    -
    19:00
    10.03.19
    Арена Химки
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо - Спартак
      Чемпионат России - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Спартак на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Хохлов или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Динамо» могло играть этот матч на новом стадионе, но что-то пошло не так. В итоге, «Спартак» приедет в Химки.

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