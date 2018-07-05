Голкипер «Динамо» Антон Шунин женился на модели Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой
Красивая пара.
31-летний вратарь московского «Динамо» Антон Шунин женился на 28-летней топ-модели Victoria's Secret Екатерине Григорьевой.
«Поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви», – сказано в твиттере «Динамо».
- И для Екатерины, и для Антона этот брак – второй. У кипера есть пятилетний сын Артем.
- Шунин – воспитанник «Динамо» и играет за московский клуб с 2004 года.
- За сборную России он провел 2 матча.
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