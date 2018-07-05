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Голкипер «Динамо» Антон Шунин женился на модели Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой

Голкипер «Динамо» Шунин женился на модели Victoria’s Secret
Eurosport

6 мин. назад

Красивая пара.

31-летний вратарь московского «Динамо» Антон Шунин женился на 28-летней топ-модели Victoria's Secret Екатерине Григорьевой.

«Поздравляем молодоженов с этим событием и желаем им взаимопонимания, счастья и любви», – сказано в твиттере «Динамо».

  • И для Екатерины, и для Антона этот брак – второй. У кипера есть пятилетний сын Артем.
  • Шунин – воспитанник «Динамо» и играет за московский клуб с 2004 года.
  • За сборную России он провел 2 матча.

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