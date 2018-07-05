«Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня». Патрис Эвра записал видеообращение к дебютантам РФПЛ

Французский защитник Патрис Эвра записал специальное обращение. Адресатом внезапно оказался красноярский «Енисей».

«Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска – извините за мой акцент – удачи и вперед! Вперед, «Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня», – предостерег Эвра.

Эвра с 1 июля находится в статусе свободного агента.

Патрис – вице-чемпион Евро-2016, участник двух чемпионатов мира (2010, 2014), Он не вызывался в сборную Франции с осени 2016 года.

В мае «Енисей» впервые в истории завоевал путевку в РФПЛ.

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