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«Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня». Патрис Эвра записал видеообращение к дебютантам РФПЛ

«Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня». Эвра записал видеообращение к дебютантам РФПЛ
Eurosport

12 мин. назад

После такого нужно попадать в Лигу чемпионов.

Французский защитник Патрис Эвра записал специальное обращение. Адресатом внезапно оказался красноярский «Енисей».

«Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска – извините за мой акцент – удачи и вперед! Вперед, «Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня», – предостерег Эвра.

  • Эвра с 1 июля находится в статусе свободного агента.
  • Патрис – вице-чемпион Евро-2016, участник двух чемпионатов мира (2010, 2014), Он не вызывался в сборную Франции с осени 2016 года.
  • В мае «Енисей» впервые в истории завоевал путевку в РФПЛ.

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