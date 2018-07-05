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«Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня». Патрис Эвра записал видеообращение к дебютантам РФПЛ
После такого нужно попадать в Лигу чемпионов.
Французский защитник Патрис Эвра записал специальное обращение. Адресатом внезапно оказался красноярский «Енисей».
«Я бы хотел пожелать ФК «Енисей» из Красноярска – извините за мой акцент – удачи и вперед! Вперед, «Енисей»! Я верю в вас. Не подведите меня», – предостерег Эвра.
- Эвра с 1 июля находится в статусе свободного агента.
- Патрис – вице-чемпион Евро-2016, участник двух чемпионатов мира (2010, 2014), Он не вызывался в сборную Франции с осени 2016 года.
- В мае «Енисей» впервые в истории завоевал путевку в РФПЛ.
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