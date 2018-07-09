Форвард «Рубина» Сердар Азмун попал в ДТП в Иране и травмировал подбородок

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в дорожно-транспортное происшествие во время отпуска в Иране.

Как сообщает Calcioiraniano.altervista.org, в ДТП с участием Азмуна были вовлечены грузовик и 10 автомобилей. Неприятный инцидент произошел 8 июля в 5:30 утра по местному времени. Азмун находился в автомобиле с мужем сестры и повредил подбородок, но отказался от госпитализации.

На чемпионате мира-2018 сборная Ирана не вышла из группы, пропустив вперед Испанию и Португалию.

По окончании турнира 23-летний Азмун объявил об уходе из национальной сборной.

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