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Защитник Брайан Идову перешел в «Локомотив»

Идову перешел в «Локомотив»
Eurosport

1 час назад

Главный трансфер дня.

Нигерийский защитник Брайан Идову стал игроком московского «Локомотива». Футболист подписал с клубом трехлетний контракт.

«Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов – против «Реала», «Интера». Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми», – цитирует Идову официальный сайт «Локо».

  • Идову играл за пермский «Амкар» с 2010 по 2018 год. В июне клуб прекратил существование.
  • 26-летний Брайан родился с Санкт-Петербурге.

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