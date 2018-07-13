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Игроки «Ахмата» и «Бирмингема» сцепились во время товарняка и едва не устроили побоище

Игроки «Ахмата» и «Бирмингема» сцепились во время товарняка и едва не устроили побоище
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Ситуацию все же повернули в мирное русло.

Грозненский «Ахмат» провел товарищеский матч с «Бирмингемом». Победу в игре одержала российская команда – 1:0, решающий гол забил Родолфо.

В одном из эпизодов игрок «Ахмата» бросил футболисту «Бирмингема» мячом в лицо; эпизод перерос в стычку и едва не завершился массовой дракой.

Во время матча произошел инцидент: фанаты «Бирмингема» начали оскорблять футболистов «Ахмата», но были успокоены грозненскими болельщиками. Об этом сообщает официальный твиттер клуба из РФПЛ.

У английской стороны есть своя версия событий. «Ваши игроки и тренерский штаб – вот единственная причина случившегося», – написал пользователь твиттера Fer M’Bargo. «Ха-ха-ха, один из ваших тренеров подошел к нашему болельщику. Из-за вас все и заискрилось», – вторит ему пользователь Jord.

  • В прошедшем чемпионате России «Ахмат» занял девятое место.
  • «Бирмингем» в данный момент выступает в Чемпионшипе.

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