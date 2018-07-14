«Спорт-Экспресс»: «Кардифф» хочет взять нападающего Артема Дзюбу в аренду на год с правом выкупа

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Футболистом интересуется валийский «Кардифф».

Клуб рассматривает вариант с арендой Дзюбы на один сезон, при этом договорившись с «Зенитом» о возможной сумме выкупа по его окончании, сообщает Нобель Арустамян на ютуб-канале «Секретные материалы».

Дзюба вторую часть сезона-2017/18 провел в аренде в тульском «Арсенале».

На ЧМ-2018 Дзюба в пяти матчах забил 3 мяча.

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