«Р-Спорт»: «Монако» и «Челси» сделали официальные предложения ЦСКА по Александру Головину

«Монако» перешел от простого интереса к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину к конкретным действиям и сделал официальное предложение.

Но монегаски не одиноки: у армейцев уже есть предложение от «Челси». Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где Головин продолжит карьеру, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

22-летний футболист выступил на ЧМ-2018. В матче Саудовской Аравией он отметился голом и двумя ассистами.

Головин забил 13 мячей в 113 официальных матчах за ЦСКА. Сезон новых подвигов уже наступает.

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