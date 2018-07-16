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Вице-президент «Монако»: «Сделали ЦСКА предложение по Головину. Все решится в ближайшие дни»

Вице-президент «Монако»: «Сделали ЦСКА предложение по Головину. Все решится в ближайшие дни»
Eurosport

24 мин. назад

Трансфер стал еще ближе.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

«Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я назвать не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, пять лет.

Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не состоится, перейдем к следующей кандидатуре», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

  • На ЧМ-2018 Александр забил один мяч и сделал 2 ассиста в составе сборной России.
  • Головин забил 13 мячей в 113 официальных матчах за ЦСКА.

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