Вице-президент «Монако»: «Сделали ЦСКА предложение по Головину. Все решится в ближайшие дни»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

«Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я назвать не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, пять лет.

Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не состоится, перейдем к следующей кандидатуре», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

На ЧМ-2018 Александр забил один мяч и сделал 2 ассиста в составе сборной России.

Головин забил 13 мячей в 113 официальных матчах за ЦСКА.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме