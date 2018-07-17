«Полный ****** [конец]». Фанаты «Торпедо» устроили бунт против темнокожего новичка

Эрвинг Ботака родился в подмосковном Пушкино и до перехода в систему «Локомотива» играл в академии «Торпедо». Этим летом он вернулся в свой первый клуб, но болельщики автозаводцев не обрадовались переходу 20-летнего защитника. Главная причина – не противостояние «Локомотива» и «Торпедо», а цвет кожи Эрвинга.

«Уважаемое руководство ФК #Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым, прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!» – с таким заявлением выступил паблик «Запад-5 ULTRAS – фанаты Торпедо Москва», который представляет самых радикальных ультрас черно-белых. Крупнейшее сообщество болельщиков «Торпедо» во «Вконтакте» перепостило это заявление, с которым, кажется, согласно абсолютное большинство подписчиков обеих страниц.

Расизм фанатов «Торпедо» не является секретом. Еще семь лет назад они так надоели КДК РФС, что клубу угрожали снятием очков. В ходе последнего сезона в РФПЛ (14/15) болельщики автозаводцев вляпались сразу в несколько расистских скандалов: освистали пятерых темнокожих игроков «Ростова», одного у «Динамо» (Крис Самба так обиделся, что даже не вышел на второй тайм) и главную звезду российского клубного футбола тех времен – Халка. За последний инцидент клуб даже наказали двумя матчами без зрителей.

Конечно, «Торпедо» не единственная команда, страдавшая от предубеждений болельщиков, но настолько последовательны и откровенны в своем расизме только они. Ультрас «Торпедо» разжигали и в ПФЛ: последняя жертва – Александр Григорян, в то время тренировавший «Арарат». Их репутация даже заставила владельцев «Велеса» повысить цену билета на матч против «Торпедо». 500 рублей стали залогом на случай возможных разрушений.

Расистские элементы содержатся даже в кричалках, символике и фан-арте болельщиков.

Посыл понятен, а андерграундный статус клуба позволяет не прятать радикальные взгляды. Руководители «Торпедо» также не решают эту проблему. Предыдущий президент Александр Тукманов конфликтовал с фанатами по совсем другому поводу, а поддерживаемая новыми владельцами Елена Еленцева находится с ними в хороших отношениях и иногда заходит на фанатскую трибуну. Правда, за один трансфер темнокожего игрока она упала в глазах болельщиков даже ниже Тукманова, при котором клуб лишился профессионального статуса.

Чемпионат мира закончился, и мы снова один на один с суровой русской футбольной реальностью. Пещерные предрассудки фанатов – ее неотъемлемая часть. Пока не видно ни одной силы (политической, гражданской и так далее), которая заинтересована в их искоренении, а контроль ФИФА и УЕФА за Россией, особенно за третьим дивизионом, вряд ли будет таким сильным, как до ЧМ.

Ситуация в «Торпедо» станет очень интересным кейсом. Уже через несколько дней руководство клуба встречается с болельщиками, и к этому времени им необходимо решить, готовы ли они идти до конца и бороться со странными традициями ультрас с Автозаводской.

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