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Sportitalia: «Челси» намерен закрыть сделку по Александру Головину в течение 72 часов

Sportitalia: «Челси» намерен закрыть сделку по Головину в течение 72 часов
Eurosport

1 час назад

Обратный отсчет пошел.

Самая большая трансферная эпопея РФПЛ близка к завершению.

«Подтверждено: «Челси» остается главным претендентом на Головина и намерен закрыть сделку в течение 48-72 часов. «Монако» пытался вмешаться, но теперь он в роли догоняющего», – сообщил журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

  • 15 июля Transfermarkt обновил цены на футболистов. Стоимость Головина после ЧМ-2018 выросла с 18 до 25 млн евро.
  • Александр сыграл 43 матча за ЦСКА в сезоне-2017/18, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.
  • В 4 играх ЧМ-2018 Головин забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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