From Official Website
«До встречи через год». «Енисей» радовался неучастию в ФНЛ, но лига ответила адским троллингом
Состыковка, которой Красноярск рассчитывает избежать.
17 июля девятью матчами стартовал сезон во втором по силе российском дивизионе – ФНЛ. В честь этого «Енисей», добившийся в мае выхода в РФПЛ, опубликовал радостную гифку.
«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. Без нас».
Но лига не отмолчалась и ответила жесткой картинкой с подписью:
«Простите, что не позвали вас на вечеринку! До встречи через год!»
Дальше состоялся обмен любезностями:
– Ничего! У нас планы в РФПЛ на много лет!
– Не нужно путать планы с мечтами.
- РФПЛ-2018/19 стартует 28 июля.
- 29 июля «Енисей» проведет первый матч в элите. В гости к красноярцам приедет «Зенит».
(фото: официальный сайт «Енисея»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте