From Official Website

«До встречи через год». «Енисей» радовался неучастию в ФНЛ, но лига ответила адским троллингом

«До встречи через год». «Енисей» радовался неучастию в ФНЛ, но лига ответила адским троллингом
Eurosport

11 мин. назад

Состыковка, которой Красноярск рассчитывает избежать.

17 июля девятью матчами стартовал сезон во втором по силе российском дивизионе – ФНЛ. В честь этого «Енисей», добившийся в мае выхода в РФПЛ, опубликовал радостную гифку.

«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. Без нас».

Но лига не отмолчалась и ответила жесткой картинкой с подписью:

«Простите, что не позвали вас на вечеринку! До встречи через год!»

Дальше состоялся обмен любезностями:

– Ничего! У нас планы в РФПЛ на много лет!

– Не нужно путать планы с мечтами.

  • РФПЛ-2018/19 стартует 28 июля.
  • 29 июля «Енисей» проведет первый матч в элите. В гости к красноярцам приедет «Зенит».

(фото: официальный сайт «Енисея»)

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Нарушение гардеробной традиции грозит штрафом и дисквалификацией». Факты о ценностях Уимблдона

02:45
Популярные видео
«Испания – Россия был крутой матч, еще Бельгия – Япония». Фанаты Уимблдона о ЧМ
 190 просмотров3 ч
XI. Модрич, Черышев и еще 9 машин в лучшем составе ЧМ-2018
7 503 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться