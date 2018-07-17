«До встречи через год». «Енисей» радовался неучастию в ФНЛ, но лига ответила адским троллингом

17 июля девятью матчами стартовал сезон во втором по силе российском дивизионе – ФНЛ. В честь этого «Енисей», добившийся в мае выхода в РФПЛ, опубликовал радостную гифку.

«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. Без нас».

Но лига не отмолчалась и ответила жесткой картинкой с подписью:

«Простите, что не позвали вас на вечеринку! До встречи через год!»

Дальше состоялся обмен любезностями:

– Ничего! У нас планы в РФПЛ на много лет!

– Не нужно путать планы с мечтами.

РФПЛ-2018/19 стартует 28 июля.

29 июля «Енисей» проведет первый матч в элите. В гости к красноярцам приедет «Зенит».

(фото: официальный сайт «Енисея»)

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