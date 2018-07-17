Getty Images

Евгений Гинер – о переходе Головина: «Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить»

Гинер – о переходе Головина: «Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить»
Eurosport

1 час назадОбновлено 24 мин. назад

Лондон ждет.

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможный трансфер Александра Головина в европейский клуб.

«Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень АПЛ или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – цитирует Гинера Sport24.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве

01:52
Популярные видео
«Вы не представляете, какая крутая у вас страна». Главный мем ЧМ опять сказал, что в России офигенно
2 538 просмотров2 ч
Агония Неймара, самый возрастной хет-трик Роналду и другие уникальные цифры ЧМ-2018
2 031 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться