Евгений Гинер – о переходе Головина: «Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможный трансфер Александра Головина в европейский клуб.

«Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень АПЛ или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – цитирует Гинера Sport24.

На Головина претендуют «Челси», «Монако» и «Ювентус». Где в итоге окажется главный талант России?

На ЧМ-2018 Александр забил один мяч и сделал 2 ассиста.

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