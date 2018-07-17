«Ростов» проведет домашние матчи на новой арене благодаря вмешательству губернатора области

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил о том, что домашние матчи сезона-2018/19 клуб проведет на построенной к ЧМ-2018 «Ростов Арене».

«В настоящее время достигнута договоренность об использовании «Ростов Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба.

Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим его за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию клуба», – цитирует Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

Ранее появилась информация, что клуб проведет сезон на «Олимпе» из-за высокой стоимости аренды нового стадиона.

Первый матч чемпионата России пройдет 28 июля. В гости к ростовчанам приедет «Ахмат».

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