Экс-футболист Сергей Кирьяков подрался с журналистом «СЭ» Игорем Рабинером после эфира на ТВ

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера. Поводом стал критический материал про коуча, написанный год назад.

Конфликт произошел возле студии одного из федеральных телеканалов, где Кирьяков и Рабинер присутствовали на эфире в качестве гостей. Кирьяков спросил у Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, Сергей нанес журналисту удар по лицу, завязалась драка, которую разняли сотрудники телеканала, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Чувствую себя совершенно нормально, в полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого дебила. Репутации – достаточно», – написал Рабинер в фейсбуке после инцидента.

Рабинер получил ушиб в области левого глаза.

Кирьяков возглавлял тульский клуб в течение сезона-2016/17.

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