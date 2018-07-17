«Он сам на меня набросился». Сергей Кирьяков – о драке с журналистом «СЭ» Игорем Рабинером

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков представил свою версию инцидента, в результате которого произошла драка с журналистом «Спорт-Экспресса» Игорем Рабинером.

«Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир. Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация.

После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – цитирует Кирьякова Sport24.

По версии Рабинера, Кирьяков обиделся на этот материал.

Сергей возглавлял тульский клуб в сезоне-2016/17.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме