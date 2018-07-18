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Экс-тренер «Локомотива» Владимир Лютый: «Откажусь от украинского паспорта. В стране идет геноцид»

Экс-тренер «Локомотива» Лютый: «Откажусь от украинского паспорта. В стране идет геноцид»
Eurosport

1 час назад

Очень серьезное заявление.

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Владимир Лютый рассказал о намерении отказаться от паспорта гражданина Украины.

«Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи. В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить», – приводит слова Лютого Football.ua.

  • Лютый тренировал «Локомотив» в 2007 году, «Ростов» – с 2010 по 2011-й.
  • У Лютого, помимо украинского паспорта, есть гражданство Германии.

(Фото: YouTube )

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