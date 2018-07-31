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Роберто Карлос и другие чемпионы мира из РПЛ. Теперь еще и Бенедикт Хёведес в «Локомотиве»

Роберто Карлос и другие чемпионы мира из РПЛ. Теперь еще и Хёведес
Данил Тармасинов

31/07/2018 в 20:45Обновлено 01/08/2018 в 11:42

Залипательная подборка, которая выбросит из твоей жизни 4,5 часа.

Роберто Карлос – в «Анжи»

Чемпион мира: 1994, 2002

В России: ммммммм

В мире: четырехкратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов

Роберто Карлос, «Анжи»

Роберто Карлос, «Анжи»Getty Images

Александр Филимонов – в тульском «Арсенале»

Чемпион мира: 2011 (в пляжном футболе)

В России: шестикратный чемпион страны со «Спартаком»

В мире: ммммммммм.

Александр Филимонов, «Спартак»

Александр Филимонов, «Спартак»Getty Images

Себастьян Сансони – в «Химках»

Чемпион мира: 2005 (в пляжном футболе)

В России: последнее место в РФПЛ

В мире: ну в Греции там поиграл, в Израиль поехал после Химок

Себастьян Сансони, «Химки»

Себастьян Сансони, «Химки»Getty Images

Бенедикт Хёведес – в «Локомотиве»

Чемпион мира: 2014

В России: все впереди

В мире: обладатель Кубка и Суперкубка Германии

Бенедикт Хёведес, Германия, ЧМ-2014

Бенедикт Хёведес, Германия, ЧМ-2014Getty Images

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