Eurosport
Роберто Карлос и другие чемпионы мира из РПЛ. Теперь еще и Бенедикт Хёведес в «Локомотиве»
Залипательная подборка, которая выбросит из твоей жизни 4,5 часа.
Роберто Карлос – в «Анжи»
Чемпион мира: 1994, 2002
В России: ммммммм
В мире: четырехкратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов
Роберто Карлос, «Анжи»Getty Images
Александр Филимонов – в тульском «Арсенале»
Чемпион мира: 2011 (в пляжном футболе)
В России: шестикратный чемпион страны со «Спартаком»
В мире: ммммммммм.
Александр Филимонов, «Спартак»Getty Images
Себастьян Сансони – в «Химках»
Чемпион мира: 2005 (в пляжном футболе)
В России: последнее место в РФПЛ
В мире: ну в Греции там поиграл, в Израиль поехал после Химок
Себастьян Сансони, «Химки»Getty Images
Бенедикт Хёведес – в «Локомотиве»
Чемпион мира: 2014
В России: все впереди
В мире: обладатель Кубка и Суперкубка Германии
Бенедикт Хёведес, Германия, ЧМ-2014Getty Images
- В России также играли вице-чемпионы мира Ведран Чорлука (с Хорватией в 2018-м), Эсекиэль Гарай (в 2014-м) и Деми де Зеув (в 2010-м).
- Бенедикт Хёведес подписал четырехлетний контракт с московским «Локомотивом».