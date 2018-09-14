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«Свиная исTerryя». Адский троллинг со стороны болельщиков «Локомотива»

«Свиная исTerryя». Адский троллинг со стороны болельщиков «Локомотива»
Eurosport

14/09/2018 в 23:15Обновлено Вчера в 00:31

Правда, сделали они это во время игры с «Динамо».

Фанаты московского «Локомотива» посвятили баннер несостоявшемуся трансферу Джона Терри в «Спартак». Полотнище было развернуто во время матча седьмого тура РПЛ против «Динамо».

«Свиная исTerryя», – написали болельщики чемпионов России на баннере.

  • Ранее Терри дал согласие на переход в «Спартак», но в последний момент передумал, о чем сообщил подписчикам в инстаграме.
  • Матч «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 1:1. Железнодорожники выиграли два матча из семи на старте РПЛ-2018/19.

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