«Свиная исTerryя». Адский троллинг со стороны болельщиков «Локомотива»
Правда, сделали они это во время игры с «Динамо».
Фанаты московского «Локомотива» посвятили баннер несостоявшемуся трансферу Джона Терри в «Спартак». Полотнище было развернуто во время матча седьмого тура РПЛ против «Динамо».
«Свиная исTerryя», – написали болельщики чемпионов России на баннере.
- Ранее Терри дал согласие на переход в «Спартак», но в последний момент передумал, о чем сообщил подписчикам в инстаграме.
- Матч «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 1:1. Железнодорожники выиграли два матча из семи на старте РПЛ-2018/19.
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