Владимир Быстров получил по лицу у входа в гей-клуб

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оказался в центре бытового конфликта.

В Санкт-Петербурге на улице Ломоносова Быстров стоял у входа в один из ночных заведений. Он с жестяной банкой в руке ковырялся в смартфоне и что-то сказал стоявшим там мужчинам.

Не слышно, что один из них сказал футболисту, но затем мужчина агрессивно дал кулаком в лицо Владимиру. Быстров отлетел на пару шагов и после удара продолжил залипать смартфон.

Инцидент произошел на улице Ломоносова, где находятся два известных в Петербурге гей-клуба – «Центральная станция» и «Голубая устрица». Владимир получил по лицу у второго заведения.

Быстров женат, у него есть 13-летняя дочь Дарья.

Последним клубом 34-летнего вингера был «Тосно», за который в сезоне-2017/18 он провел 3 матча. Летом Быстров опроверг слухи о переходе в клуб ПФЛ «Урожай» (экс-«Кубань»).

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