Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев забил царской рабоной и пригвоздил «Анжи»

В матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде разобрался с «Анжи». Один из мячей забил Мамаев – Павел получил мяч в штрафной, грамотно разобрался в ситуации и положил в сетку рабоной.

К сожалению, за хайлайты матчей РПЛ уничтожит нас жестче, чем «Краснодар» «Анжи», поэтому вот вам скрин. Поверьте, это было роскошно.

Матч завершился со счетом 4:0. У «Краснодара» забили Вандерсон, Классон и Игнатьев.

В активе 29-летнего Мамаева 2 гола в семи матчах РПЛ-2018/19.

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