Фанаты «Спартака» слепо любят Массимо Карреру и не видят проблем. Федуну пора менять тренера

Каррера ворвался в РПЛ в 2016-м и покорил широкую страну. Массимо свел с ума спартаковцев долгожданным титулом, нейтральных болельщиков – сдержанностью и правильными речами. Сначала итальянец выбрал стиль тренера-друга: братался с футболистами, говорил о футбольной семье и изящно философствовал после поражений. Каррера отказался винить судей, поля, травмы и трансферы, за что словил респекты даже армейцев и питерцев.

Итальянский алленаторе вступил уже в третий сезон, но проблемы только растут: 1:5 в Санкт-Петербурге, 0:7 в «Ливерпуле», вылет от мертвого «Тосно», конфликты с игроками и провал в Лиге чемпионов. Голова любого другого тренера уже катилась бы вдаль от тела – только не Массимо. У итальянца безграничный кредит доверия от красно-белых трибун: в неудачах «Спартака» виноваты либо ленивые футболисты, либо неадекватный Федун. Болельщики слишком глубоко влюбились в итальянского гения и не замечают его ошибок.

Массимо Каррера, «Спартак»From Official Website

«Спартак» проиграл прошлый сезон исключительно по своей вине. У красно-белых была лучшая атака в чемпионате (51 мяч в сезоне), но позже последовали сомнительные решения Карреры, повлиявший на команду. Медиа утверждали, что по инициативе итальянца команду покинули врач, водитель автобуса, нутриционист и другой персонал – решения оказались непопулярными у футболистов и открыли для них Карреру с новой стороны. Глубоко назад клуб отбросили зажатые Массимо премиальные и конфликт с русскими лидерами. Итальянцу потребовалось время, чтобы наладить микроклимат, но все обрушилось вновь – в том же сезоне Комбаров и Глушаков опять загадочно присели на скамейку. Каррера слишком долго разбирался с парочкой звезд, когда болячку требовалось оторвать намного раньше.

Массимо не скрывал – титул в сезоне-2016/17 достался благодаря безумной концентрации, желанию и семейной атмосфере. Команда сплотилась вокруг харизматичного мотиватора и устремилась к долгожданной цели. Сразу после легендарного награждения это пропало. Массимо нацепил костюм, отдалился от игроков и захотел большей власти – он перестал быть корешем, которому можно крикнуть «Grazio, ***** [блин]».

Итальянец получил контроль над трансферами и одобрение трибун: «Массимо крутой, он знает, кого брать». В сезоне-2017/18 Каррера затарился Тигиевым, Рошей, Ханни, Максимовичем, Петковичем и Пашаличем – никто из них не усилил команду, а 22 млн евро вылетели в трубу. Без усиления «Спартак» остался и этим летом – приятный Жиго недоступен еще полгода, Ташаев уже присел на лавку. Ни один из купленных Каррерой футболистов не стал ключевым: Зобнин, Джикия, Адриано и Селихов смело вылетают за скобки, потому что их брали, когда Массимо еще не владел чемпионскими полномочиями.

Фернандо и Георгий ДжикияGetty Images

Фанаты все равно обожают Карреру – они скорее обвинят Федуна, Родионова или кого-нибудь еще, но только не кумира. После победы в РПЛ итальянцу повесили над головой нимб, который не тускнеет даже без побед. Массимо успешно выезжает на ситуации и прикрывает проблемы грамотным общением с прессой. Каждое его интервью пахнет уверенностью и обаянием, а такой человек ошибаться не может.

Массимо подкрепляет авторитет и ублажает тем, на что клюют болельщики и акционеры – ставкой на молодежь. Провалился Глушаков – смотрите, у нас есть Тимофеев; достал Ещенко – получите Рассказова; косячит Ребров – есть Максименко; старый Самедов – вот вам свеженький Ломовицкий. В России такой ход всегда приветствуется фанатами и снимает напряжение с коуча – молодежь ведь без опыта, нужно время.

Только времени у Карреры было достаточно, а с каждой неделей «Спартак» все загадочнее. В обороне у красно-белых по-прежнему просторно, теперь к дырам добавились проблемы с нападением. Самая результативная команда прошлого чемпионата родила за семь стартовых туров текущей РПЛ всего шесть мячей. Самое унизительное, что все москвичи забили со стандартов. С игры команда не воткнула ни разу – это худший показатель лиги из 13 автобусов.

«Сложно забивать, когда против тебя обороняются всей командой», – защищается Массимо. Но в этом есть и его вина – у «Спартака» напрочь отсутствует запасной план. После ухода Промеса в команде не осталось звезды, способной вытащить матч в одиночку, а командой игры нет. Ханни просился в основу через твиттер, но провалился, Фернандо сбросил лишний вес, а вместе с ним и классный пас, Адриано больше вредит, чем помогает. В таких случаях спасает четкая командная работа, но рисунка у «Спартака» нет: отсутствует движение в атаке, варианты взломать стену, переломные решения. Даже в игре с «Ахматом» Каррера бросил с лавки отыгрываться чахнущего Глушакова и Ещенко, хотя были атакующие Роша (классно сыграл в Питере) и Ташаев.

«Спартак» проигрывает «Зениту» уже пять очков и смотрит Лигу чемпионов по телевизору. С одним из самых внушительных составов в лиге Каррера не дает ни игры, ни результата. Но фанаты в твиттере скорее призовут к отставке Федуна и продаже Комбарова с Глушаковым, чем посягнут на святое. Массимо полтора года ничего не выигрывает, но у него по-прежнему идеальный образ: красно-белые уверены, что Каррера знает все. Пока у него второй подряд провальный старт, еще одна неудачная трансферная кампания и всего восемь месяцев до истечения контракта.

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