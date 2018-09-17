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Дзюба с колтуном, Головин с усами и еще 5 футбольных героев России, если бы они играли в 80-е

Дзюба с колтуном, Головин с усами и еще 5 футбольных героев России, если бы они играли в 80-е
Артем Мазилкин

18 ч. назад

Славные времена, когда никто не выбривал виски и не делал пробор.

Русских футболистов часто ругают за то, что они выглядят, как гопники. Например, Олег Тиньков сказал, что внешний вид игроков в РПЛ – главная причина, по которой он не смотрит чемпионат: «Я включаю западный футбол и вижу, что они все красивые. Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских включаешь – все выглядят как какие-то обсосы. Им сколько ни плати, все равно хочется пять рублей дать», – жаловался Тиньков. Но Олегу еще повезло – каких-то 30 лет назад все было еще хуже.

  • Неймар из «ПСЖ» тратит на барбершоп 2 тысячи евро в месяц.
  • Павел Яковлев, возможно, стрижется сам.

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