«Наше счастье – не Каррера». Глушаков и Ещенко лайкнули стих с критикой главного тренера

Артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров выложил в инстаграм стихотворение, посвященное главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора –

Одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться.

Все с гуся, как вода, стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!» – продекламировал Назаров.

Пост Назарова отлайкали игроки «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

После семи туров РПЛ-2018/19 на счету «Спартака» 14 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

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