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«Наше счастье – не Каррера». Глушаков и Ещенко лайкнули стих с критикой главного тренера
Скоро скажут, что нажали на сердечко случайно.
Артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров выложил в инстаграм стихотворение, посвященное главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.
«Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь – не птица,
А наше счастье – не Каррера?
С ним нет полета и простора –
Одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться.
Все с гуся, как вода, стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!» – продекламировал Назаров.
- Пост Назарова отлайкали игроки «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
- После семи туров РПЛ-2018/19 на счету «Спартака» 14 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице.
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