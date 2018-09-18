Артем Дзюба: «Наша команда в квестах называется «Бздуны Team»

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал об увлечении страшными квестами в реальности.

«Очень люблю их. Хоррор-квесты, в которых нужно выживать в реальности. Мистика, маньячка – все-все-все. Любой хоррор-квест в Москве. Мы очень любим с друзьями такое.

Мне постоянно там страшно! У нас команда называется «Бздуны Team». Мы прям нереальные очкошники! Мы приходим – нам пятнадцать минут пытаются объяснить, что нельзя контактировать с актерами, потому что мы большие. А потом нас, двухметровых парней, не могут найти в комнате, потому что мы везде прячемся», – сообщил Дзюба в интервью «Афише Daily».

На чемпионате мира-2018 форвард выгрыз место в составе у Федора Смолова и забил на турнире 3 мяча.

После ЧМ и невызова в национальную команду Игоря Акинфеева Дзюба стал капитаном сборной России.

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