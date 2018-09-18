Журналист Дмитрий Егоров: «Массимо Каррера отстранил от тренировок Дениса Глушакова с Ещенко»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отстранил от занятий полузащитника Дениса Глушакова и латераля Андрея Ещенко.

«Каррера убрал их с теории и сказал, что на тренировке они не нужны», – написал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров в телеграм-канале.

Эту информацию подтвердил в твиттере известный болельщик «Спартака», блогер Андрей Меркин.

Журналист и бывший шеф-редактор агентства «Р-Спорта» Феликс Загребной в телеграм-канале добавил, что Глушаков выведен из состава «Спартака» и покинет команду.

«По моей информации, Глушаков лишен капитанской повязки в «Спартаке» и за клуб больше не сыграет. При нынешнем главном тренере уж точно. Самый прогнозируемый вариант развития событий – уход зимой в другую команду», – написал Загребной.

Возможной причиной отстранения стали лайки Глушакова и Ещенко под видео актера Дмитрия Назарова. В инстаграме артист написал стихотворение с призывами к отставке Массимо Карреры.

Денис Глушаков заявил, что не ставил отметку «Нравится» ролику Назарова, а не глядя лойснул запись в фанатском инстаграме. Андрей Ещенко не делал заявлений о своей реакции в соцсетях.

В сезоне-2018/19 «Спартак» не прошел квалификацию Лиги чемпионов, а в седьмом туре РПЛ уступил грозненскому «Ахмату» – 1:2.

20 сентября красно-белые проведут первый матч в Лиге Европы против венского «Рапида», а 23 сентября сыграют в дерби с московским ЦСКА.

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