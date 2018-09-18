«Спартак» – самый смешной клуб России. Там репрессируют за лайки

«Спартак» уникален. 2 сентября его фанаты праздновали удачный выезд в Петербург, радовались, что «Зенит» сдержали целых три юниора, готовились провожать Зобнина в топ-клуб и верили, что Каррера победит в чемпионате даже без Промеса.

Прошло всего две недели. За это время «Спартак» сыграл ровно один матч – уступил «Ахмату». Не случилось абсолютно ничего криминального (после первого поражения в сезоне клуб Массимо даже не выпал из тройки), но красно-белые соцсети заполонила фирменная истерика. «Игры нет, атака нулевая, Терри не приехал, контракт с Каррерой подвис, что же будет в дерби» – саммари спартаковских твиттеров уместилось в пять тезисов.

Мощнее всех взорвался актер и фанат Дмитрий Назаров – он наваял стихотворение про бесполезного Массимо и выложил в инстаграм. Оп – и под роликом появились два крысиных лайка: Глушаков и Ещенко вроде бы поддержали критику своего тренера от шеф-повара из сериала «Кухня». Футболистов поймали. У народа активировалась железобетонная логика: ага, лайкают, значит, одобряют.

После этого началось все самое безумное и сюрреалистичное в этой истории. Околоспартаковские журналисты и болельщики на полном серьезе выясняли, какой была природа лайка.

Игроки случайно нажали на «сердечко»? Или все же включили видео и поддерживают Назарова? Непонятно – настоящих мотивов уже никто никогда не узнает. Зато за вечер понедельника в том же твиттере родился и зацвел каталог идей, как наказать предателей: отстранить, оштрафовать, запретить соцсети и так далее.

Денис ГлушаковFrom Official Website

Как же это гениально. Глушакову 31. Ещенко – 34. Оба – взрослые мужики. Теперь они выведены из состава «Спартака» за то, что совершили два неловких движения, когда листали ленту инстаграма. Их даже слушать не стали – просто вышвырнули, как самых нелояльных. Да, за два несчастных лайка. И подавляющее большинство фанов поддерживает эту кару, считая ее справедливой и адекватной. Безумие.

Ситуацию с лайками бессмысленно обсуждать и анализировать. Она изначально абсурдна и анекдотична, причем настолько, что про нее обязательно напишут во всех мировых спортмедиа. Получится, что «Спартак» спустя годы наконец прогремит за границей, как и мечтала его фан-база.

Массимо Каррера, Андрей Ещенко и Куинси ПромесGetty Images

Хрестоматийный пример из английского футбола. Два года назад Пеп не ставил Туре в основу «Сити» из-за оскорблений со стороны агента Яя – это нормальный и веский повод. А два «сердечка» (с какими бы мыслями их ни ставили) под театральным видосом в инстаграме – это мелкая, незначительная, недостойная солидного клуба комедия, которую стоило либо проигнорировать, либо вообще обыграть в соцсетях и тоже срубить пачку лайков.

Но «Спартак» зачем-то отключил чувство юмора и ударился в санкции. Плевать, кто их ввел – хоть Федун, хоть Каррера, разницы никакой. Важнее другое: теперь окончательно ясно, что красно-белая лодка всегда расшатывается не вражескими течениями, а строго изнутри – фанатами, игроками, тренерами, руководством. Пора понять: «Спартак» не может жить без ярчайшего бурлеска – этим он и прекрасен.

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