«Зенит» отреагировал на конфликт в «Спартаке» видео с Семаком, читающим стихотворение Ахматовой

Официальный твиттер «Зенита» опубликовал видеоролик, где главный тренер команды Сергей Семак зачитывает четверостишие Анны Ахматовой.

Это – ответочка «Зенита» на конфликт в московском «Спартаке» с участием Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Футболисты красно-белых лайкнули стихотворение актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры, после чего были отстранены от тренировок.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

«Спартак» идет третьим, на счету красно-белых 14 баллов.

Глушаков: «Не лайкал в инстаграме видео Назарова с критикой Карреры»

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