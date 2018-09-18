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«Зенит» отреагировал на конфликт в «Спартаке» видео с Семаком, читающим стихотворение Ахматовой
Троллинг высшего уровня.
Официальный твиттер «Зенита» опубликовал видеоролик, где главный тренер команды Сергей Семак зачитывает четверостишие Анны Ахматовой.
Это – ответочка «Зенита» на конфликт в московском «Спартаке» с участием Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Футболисты красно-белых лайкнули стихотворение актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры, после чего были отстранены от тренировок.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.
- «Спартак» идет третьим, на счету красно-белых 14 баллов.
Глушаков: «Не лайкал в инстаграме видео Назарова с критикой Карреры»
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