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«Алан, когда выпьет, слетает с катушек». Жена Дзагоева забрала детей и уехала во Владикавказ

«Алан, когда выпьет, слетает с катушек». Жена Дзагоева забрала детей и уехала во Владикавказ
Eurosport

4 ч. назад

Впрочем, в осетинских семьях не принято разводиться.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев испытывает проблемы в личной жизни.

По данным «Экспресс-газеты», от Алана уехала жена Зарема: девушка забрала обоих детей (пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага) и укатила во Владикавказ.

«Я в личные дела сына стараюсь не лезть. Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», – сказал отец игрока Элизбар Дзагоев.

Причину ссоры между супругами раскрыла подруга Заремы, попросившая не называть ее имени. «Алан, когда выпьет, слетает с катушек. Из-за этого все конфликты. Может даже оскорбить жену. А Зарема – гордая, такого не прощает. Однажды Дзагоев завис ночью в стриптиз-клубе. Так накачался, что не мог идти без посторонней помощи. В таком состоянии собирался ехать домой на машине!

Но друзья отговорили. Дзагу на его же «Мерседесе» привез охранник ночного клуба. Слышала, что жена застукала Алана с какой-то молоденькой девчонкой и приревновала», – рассказала подруга.

  • В осетинских семьях супруги разводятся только в крайних случаях, так что, возможно, Алану и Зареме придется помириться.
  • На чемпионате мира-2018 Дзагоев в составе сборной России дошел до 1/4 финала.

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