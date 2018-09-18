«Это цирк. Цирк». Денис Глушаков дал первый комментарий после информации об отстранении

Пока еще полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что главный тренер Массимо Каррера лишил его капитанской повязки и отстранил от основной команды вместе с Андреем Ещенко за лайк стихотворения, осуждающего итальянца.

«Это цирк. Цирк», – бросил Глушаков в коротком разговоре с РИА «Новости».

Стих, из-за которого подорвалась атмосфера в «Спартаке», написан фанатом красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, а в четверг, 20 сентября сыграет с Лиге Европы с «Рапидом».

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