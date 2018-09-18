Getty Images

«Это цирк. Цирк». Денис Глушаков дал первый комментарий после информации об отстранении

«Это цирк. Цирк». Глушаков дал первый комментарий после информации об отстранении
Eurosport

6 ч. назад

Так и не понятно, кто клоун.

Пока еще полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что главный тренер Массимо Каррера лишил его капитанской повязки и отстранил от основной команды вместе с Андреем Ещенко за лайк стихотворения, осуждающего итальянца.

«Это цирк. Цирк», – бросил Глушаков в коротком разговоре с РИА «Новости».

  • Стих, из-за которого подорвалась атмосфера в «Спартаке», написан фанатом красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
  • «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, а в четверг, 20 сентября сыграет с Лиге Европы с «Рапидом».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
2 608 просмотров12 ч
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 143 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться