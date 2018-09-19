Юрий Семин – легенда. Но «Локомотиву» нужен сильный тренер

«Локомотив» уже несколько месяцев празднует чемпионство. По-другому объяснить результаты клуба на старте сезона нельзя. Команда круче всех закупилась на рынке, но проиграла послереволюционному ЦСКА в Суперкубке, свалилась далеко от первого места в чемпионате и провалила возвращение в ЛЧ. При этом ситуация в «Локо» упирается не только в действия на поле, но и в кабинетные игры, которые постепенно разрушают клуб изнутри.

Год назад «Локомотив» был сильнее конкурентов во многом благодаря фарту. В этот раз такая схема не пройдет – оппоненты адаптировались. «Локо» предчувствовал усиление конкуренции и ответил примерно тем же: железнодорожники неожиданно бабахнули громкими трансферами Смолова, Крыховяка и Хёведеса. Правда, из звездной компании новичков (да даже из всей команды) играет пока что только Гжегож. Ситуация с Хёведесом вообще напоминает какую-то комедию: Семин так до конца и не понял, куда ставить чемпиона мира и как им пользоваться. Первый выход Бенни в старте пришелся на «Галатасарай» и нетипичную схему. И сразу 0:3.

Если команда играет неубедительно, тренер ищет новые тактические решения. Случай с Семиным – исключение. Показателен пример Смолова – Палыч все еще уверен, что многочисленные забросы помогут Федору зажечь, хотя в последний раз они действовали при здоровяке Шкулетиче. Очевидно, что Смолов игрок другого формата, и с ним нужно действовать иначе: развивать атаки низом с помощью Фернандеша и братьев Миранчуков. При этом Семин часто играет осторожно, и матчи, в которых «Локомотив» должен побеждать аутсайдеров на классе («Крылья» или «Анжи»), завершаются победами с минимальной разницей в счете.

В матче с «Галатасараем» Семин снова включил опасения и перестроился на менее привычную схему с пятью защитниками. Но никакой пользы рокировка не принесла. Турки в игре без мяча были банально хуже, и в некоторых эпизодах после первого гола «Локо» без проблем мог дожимать. Из Стамбула Палыч увез несколько вещей. Во-первых, три мяча из ворот Гилерме. Во-вторых, подтверждение проблемы с реализацией. В-третьих, жирно подчеркнутое фиаско в обороне. Иначе назвать привезенный пенальти и эпизод с забегом Родригеса во втором тайме, после которого Гилерме распластался в шикарном сэйве, объяснить нельзя.

Галатасарай – ЛокомотивGetty Images

Семин – это мощная волна ностальгии для болельщиков. Но даже чемпионство не делает его правее в холодной войне с Ильей Геркусом. Боссы «Локо» полтора года открыто конфликтуют в прессе с главным тренером. Очень часто стороны перебрасываются колкими фразами, открыто осуждают друг друга за какие-то действия. К примеру, в конце апреля Семин сказал о «пятой колонне, которая не особо хочет, чтобы он работал в клубе дальше». Кто-то увидит под метафорой Геркуса и, возможно, окажется прав. Прошлым летом всплыл инсайд, подтверждающий все конспирологические теории: Геркус отказался от аренды Нани, а Семин лично заблокировал трансфер Вячеслава Караваева. Сейчас ситуация повторяется. Палыч получил классных игроков, но, кажется, вопреки желанию тренера – в интервью «СЭ» Семин многозначно не ответил на вопрос в лоб.

Конфликт Семина с Геркусом – явный минус для функционера. В то же время Геркус – лучшее, что случалось с руководством «Локомотивом» за последние несколько лет. При нем «Локо» не просто стабилизировал ситуацию в менеджменте набором удачных решений, которые конвертировались в чемпионство-2018. Клуб еще и заполнил пустыню перед домашними матчами в Черкизово. В сезоне-2018/19 продано 5849 абонементов – это лучший показатель в истории клуба.

Но если цель «Локо» – двигаться дальше, то нужно расставаться с Палычем. Семин – классный вариант для прошлого сезона, когда команде был нужен герой для мощного всплеска адреналина. Очевидно, что теперь «Локо» нужен не столько эмоциональный тренер, сколько более грамотный коуч, который способен поставить игру, адаптировать новичков и без проблем общаться с руководителями.

«Галатасарай» – «Локомотив» – 3:0

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