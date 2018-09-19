«Он хотел разойтись цивилизованно, несмотря на ее измену». Глушаков больше полугода не живет с женой

Денис Глушаков оказался посреди двух скандалов за неделю. Сначала его и Андрея Ещенко отстранили от работы с командой за лайки стихотворения актера Дмитрия Назарова. А затем кто-то слил компрометирующие видео Дениса в бане с девушкой, из-за которых ему пришлось рассказать о разводе с женой Дарьей. На видео женщина кричала, что Глушаков изменяет жене с проституткой.

Адвокат Марина Дубровская рассказала, что капитан «Спартака» теперь ее клиент. «Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену. Денис – хороший отец, любит своих детей. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет.

Денис с женой уже не жили вместе полгода [к моменту съемки видео в бане – прим.], и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не проститутка, которой в истерике Дарья называет девушку.

Денис Глушаков (сборная России)Getty Images

Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», – цитирует Super адвоката Глушакова.

При этом в материалах дела на официальном сайте суда есть информация, что Дарья сама подала иск на мужа 13 сентября. Заявление попало в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей», а беседа назначена на 24 сентября.

«Я уже долго не живу с женой. Рассказывать почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей! Никогда не комментировал и не буду личную жизнь», – цитирует Глушакова «Советский спорт».

«Спартак» полетел на матч Лиги Европы против «Рапида» без Дениса Глушакова и и Андрея Ещенко.

Ранее красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, в РПЛ после семи туров идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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