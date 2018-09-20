Главный русский футболист сейчас – не Дзюба и не Головин. Это Александр Ерохин из «Зенита»

Простые голы и передачи для современной футбольной статистики так же неактуальны, как «Голубой огонек» или «Слово пастыря» для современных подростков. Аналитики прибегают к более продвинутым метрикам для оценки игроков – ожидаемым голам и ожидаемым передачам. Если просто, ожидаемый гол (xG) – вероятность забить с точки, из которой нанесен удар. Ожидаемая передача (xA) – то же самое, только засчитывается не автору удара, а отдавшему под него передачу.

Соответственно, новым главным показателем крутости игрока является не гол+пас, а xG+xA, разделенный на количество минут на поле и домноженный на 90. Главная идея, которая за этим стоит: оказываться в выгодных точках гораздо важнее, чем вколотить шальной удар с 40 метров. Причина – если ты постоянно бьешь с близкого расстояния, то рано или поздно забьешь, а повторить дальний удар практически невозможно.

По этой метрике в АПЛ сейчас решает Габи Жезус. В Примере правит Луис Суарес. В Серии А властвует, конечно же, Криштиану Роналду (учитываем только тех, кто провел на поле больше 200 минут). Российская Премьер-лига – царство Александра Ерохина. Игрок, который сопоставим в технике с Антоном Заболотным и Павлом Погребняком, стал важнейшим игроком «Зенита» и сборной. Чтобы понять, почему так получилось, надо вернуться в прошлое.

«Шериф», «Краснодар», «Урал», Гончаренко

Карьеру Ерохина можно поделить на два этапа – до Бердыева и после. Дело не в известности – Александра вызывали в сборную еще из «Урала». Только в «Ростове» он провел полноценный сезон на одной позиции и с четкой тактической задачей. До этого были поиски.

Причина – нестандартный набор качеств. У Ерохина слабый пас – из него не выйдет классический атакующий полузащитник. Александр, кстати, признавал этот недостаток еще в «Урале». Взамен он отлично понимает пространство, ищет свободные зоны, обладает поставленным ударом ногой и головой. При этом классическим форвардом его тоже назвать нельзя – Ерохин предпочитает врываться в штрафную, а не стоять в ней. Наверное, именно любовь к рывкам он имел в виду, называя любимой позицию «под нападающим». Вот эталонный гол Ерохина из последнего матча против «Оренбурга»: увидел свободную в зону в центре штрафной и рванул к ней из центра поля.

Тренеры, которые работали с Ерохиным до Бердыева, пробовали его на четырех позициях: нападающим, десяткой и центральным полузащитником в 4-2-3-1 и крайним центральным полузащитником в 4-3-3. В любой из этих ролей он одинаково использовал сильнейшие стороны. Если он выходил нападающим, то спускался вглубь для подыгрыша или рывка в штрафную. Если полузащитником – играл так же высоко, как нападающий, чтобы порвать свободную зону мощным рывком. «Типичный гол Ерохина? Иду на прострел с фланга и с одной ноги замыкаю – либо ногой, либо головой». Ерохин прекрасно разбирается не только в своих слабостях, но и сильных сторонах.

Опыт нападающего, который помог ему в дальнейшем, Александр получил случайно. В Тирасполе он работал с Кучуком – сильным тактиком. Возможно, он нашел бы Ерохину более подходящую роль, но реальность постсоветского футбола оказалась как всегда сурова: у «Шерифа» просто закончились форварды – Ерохину пришлось перейти в атаку. На этой позиции он забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром команды, но на следующий сезон вернулся в полузащиту. А еще через сезон – в Россию.

Самый мощный отрезок, после которого Ерохина вызвали в сборную – конец весны и лето 2015-го (тогда Александру уже было 25). За это время в «Урале» сменились три тренера. Сначала Геннадий Иванов посчитал попадание в стыки достаточной причиной для увольнения Александра Тарханова и назначил вместо него Виктора Гончаренко. Уже в августе Гончаренко покинул клуб при максимально странных обстоятельствах – команду принял Вадим Скрипченко. До отставки будущий тренер ЦСКА перестроил игру «Урала» как по схеме – команда стала гораздо чаще, чем при Тарханове, использовать 4-2-3-1, где Ерохин оказывался на той самой позиции под нападающим – так и содержательно. Гончаренко отказался от стерильного контроля мяча, который любит Тарханов, в пользу более вертикального футбола.

Александр Ерохин, «Зенит» – «Спартак»www.fc-zenit.ru

Это не могло не понравиться Ерохину, которому этот стиль подходит гораздо больше. «В прошлом сезоне мы хорошо контролировали мяч, выходили из обороны, но были проблемы в завершающей стадии атак. В этом сезоне это все налаживалось. Начали появляться проникающие передачи и открывания в штрафной», – сказал Ерохин после увольнения Гончаренко, в причинах которого не разобрался сам.

Вот классический гол Ерохина – из последнего матча «Урала» при Гончаренко, против «Анжи». Оцените синхронность действий: Никита Бурмистров (нападающий) и Эдгар Манучарян (правый полузащитник) движутся вправо и освобождают зону на левом полуфланге, которую обнаруживает Ерохин. Остальное – моментальный рывок и пушечное завершение – дело техники.

Бурмистров создает свободную зону рывком право, Ерохин в нее бежит

Следующим касанием Ерохин забьет гол

«Ростов», Бердыев

«Ростов» Бердыева – последний мощный проект русской периферии. Круче него – только «Рубин» Бердыева. Финансовая ситуация в Ростове была намного хуже, чем в Казани – добиться успеха Бердыев мог, только выжимая все ресурсы на полную. В центре полузащиты он поставил на четкое разделение обязанностей. Роли Гацкана и Нобоа были понятны. Феноменальный молдаванин выжигал центр поля, эквадорец – управлял игрой «Ростова» и контролировал ее темп. Задача Ерохина казалась сложнее. Александру помогло то, что он прекрасно понимал обязанности – Бердыев объяснил их при первой же встрече.

В обороне Ерохин играл максимально агрессивно, выбрасываясь на игрока, владеющего мячом. Его функции в атаке важнее: фактически он отвечал за трансформацию схемы из 3-5-2 в 3-2-4-1. Когда «Ростов» владел мячом, Ерохин как правило открывался на одной линии с Дмитрием Полозом и искал свободное пространство – преимущественно на правой стороне поля. Идеальный матч Ерохина в «Ростове» – вынос «Аякса». В начале игры – максимально наигранный ассист: открылся в свободной зоне на правом фланге, ушел в ширину и навесил.

В середине второго тайма – финальный выстрел в будущих финалистов Лиги Европы со стандарта. На штрафных чувство зон и игра головой важны не меньше, чем во время обычных игровых ситуаций. Интересная деталь: перед рывком Ерохин раскачал оппонента ложным рывком. Зная любовь Бердыева и Кафанова (ассистента Курбана) к деталям, легко поверить, что этому его тоже научили в «Ростове».

Манчини

Возвращаясь в «Рубин», Бердыев хотел взять с собой и Полоза, и Ерохина. Скорее всего, не против были и сами игроки. Бердыев утверждал, что, если бы не ужасная финансовая ситуация в Казани, и Ерохин, и Полоз отправились бы вслед за ним, несмотря на предложение «Зенита». Это был бы логичный выбор. Главный навык и Ерохина, и Полоза – использование свободных зон. Их полезность снижается в команде, которая ставит на контроль мяча и комбинации в короткий и средний пас. В команде же, которая пытается играть в комбинационный футбол, но не умеет этого делать, стремится к нулю.

Так и случилось в «Зените» Манчини. «Тренер сказал, что нуждается во мне, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким спецом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине», – с этими словами Ерохина после объявления трансфера очень легко поспорить через год.

Манчини откровенно забил на «Зенит» – настолько, что не знал имя «раскрытого им» Ильи Скроботова. Вряд ли он копался в нарезках Ерохина и изучал его сильные качества. Иначе очень сложно объяснить использование Александра. Манчини видел в Ерохине того, кем он никогда не был – обычным центральным полузащитником, который поможет разгрузить Леандро Паредеса от лишней опеки. Получилось так себе.

Роберто МанчиниGetty Images

Packing – еще одна модная статистика. Она считает игроков, отрезанных передачами вперед, и идеально подходит для оценки способности футболиста играть в пас. За сезон-2017/18 Александр стал 125-м пасующим РПЛ (впереди, например, Брызгалов и Милькович). Такой провал не объяснить недостатками метрики и даже неподходящей системой.

Черчесов, Семак

Нынешний тренер итальянской сборной легко мог вписать Ерохина в любимые 4-4-2, переставив его из центра на край полузащиты. Проблема в догматичности Манчини: по его мысли, крайние полузащитники должны быть очень интенсивными, техничными и смещаться в центр с флангов для удара или короткого обыгрыша с нападающим. Ерохин идеально не соответствует этим требованиям, но в итоге это помешало Манчини, а не самому Александру. Он уехал на чемпионат мира и уже там исполнил роль, в которой уделал всех в сентябре. Во втором тайме четвертьфинала против Хорватии Черчесов выпустил его ловить длинные передачи к Дзюбе и Смолову. Примерно так же он он зажигает и сейчас.

Изначально Семак ставил совсем на другой футбол, чем тот, в который «Зенит» играет сейчас. На сборах команда особенно занималась позиционными атаками, а на месте, где сейчас играет Ерохин, был Олег Шатов – игрок совершенно другого типа. Получалось так себе. Особенно много проблем «Зениту» доставил «Рубин»: компактным пятиугольником в центре поля Бердыев сжимал Паредеса и Нобоа и мешал раскручивать привычные позиционные атаки. Оказавшись в меньшинстве, Семак поменял Шатова на Ерохина, и отказался от комбинаций в пользу забросов. Это сработало – Александр забил и вытащил сложнейший матч. Больше на скамейку Ерохин не садился.

Александр Ерохин (сборная России)Getty Images

После травмы Нобоа и успешного применения тактики с двумя большими форвардами Семак еще больше полюбил вертикальный футбол. Он идеально подходит Ерохину. Самый яркий пример – мощнейший перформанс Александра в матче против «Спартака». Его рывок из глубины закончился самым опасным моментом в главном дерби страны. Еще круче, что он был хорош не только в борьбе за верховые мячи – он стабильно открывался между линиями, за спиной Глушакова, и пользовался его слабой тактической грамотностью.

Расцвет Ерохина совпадает с расцветом моды на вертикальный футбол. На чемпионате мира Черчесов показал, что команда может быть успешной, даже если ее атакующий план можно описать в двух предложениях:

Закинуть мяч на Дзюбу.

Подобрать мяч, если он отскочил от Дзюбы слишком далеко.

Без времени на строительство новой команды (за результат спросят уже сейчас) и подходящих игроков все больше тренеров упрощают игру. С этим связан кризис Миранчуков – в России просто нет коуча, который бы раскрыл их потенциал максимально. Футболист типа Ерохина (или, например, Полоза) – идеальный для контратакующей, быстрой игры – наоборот, сейчас бы пригодился практически всем российским топам.

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