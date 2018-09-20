Дарья Глушакова: «Денис так избил меня, что произошло смещение позвоночника»

Дарья Глушакова, жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о подробностях конфликта с мужем.

«Этому видео больше месяца, в сеть его выложила не я. Скорее всего, загрузил кто-то из подруг, которым я на эмоциях отправила запись.

Его адвокат сказал, что мы не живем вместе полгода. Но какие полгода, если 14 июня мы были вместе на открытии ЧМ, он выкладывал фото со мной и детьми. Наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там. Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Почему тебя не было дома?!» Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа.

Я поехала в больницу, у меня было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: «Вас избил муж?», но я сказала, что получила травму в бытовых условиях, чтобы его не вызывали в полицию. Мне не хотелось создавать ему проблемы. Даже речи не было о разводе, таких мыслей не было. Возможно, простила бы его, если бы не та история с баней.

Извиняться Денис не собирался. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т. д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой, и он забрал все вещи, которые мне дарил, – украшения, бриллианты, сумки, деньги», – рассказала Глушакова в интервью Mash.

В последнем матче «Спартака» против «Ахмата» Глушаков остался в запасе и вышел на поле на 73-й минуте.

Артист и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров написал стихотворение с критикой главного тренера московского клуба Массимо Карреры. Глушаков поставил лайк и теперь отстранен от первой команды.

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