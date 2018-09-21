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«Спорт день за днем»: Денис Глушаков перейдет из «Спартака» в «Краснодар»

«Спорт день за днем»: Глушаков перейдет в «Краснодар»
Eurosport

3 ч. назад

Трансфер вероятен в зимнее трансферное окно.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, который больше не проходит в состав красно-белых, может перейти в «Краснодар» в зимнюю паузу.

Питерское издание «Спорт день за днем» знает все инсайды москвичей: «Спартак» рассматривает как аренду бывшего лидера клуба, так и полный трансфер в «Краснодар».

Ранее Дениса отстранили от работы с основым составом после того, как он лайкнул пост актера Дмитрия Назарова с просьбой уволить Массимо Карреру. За эту же провинность выведен из состава Андрей Ещенко.

  • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. За это время он забил 19 мячей в 136 матчах РПЛ.
  • Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 6 млн евро.

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