Адвокат Глушакова: «Если бы Денис избивал жену, то было бы подано уже не одно заявление в полицию»

Марина Дубровская, адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о кампании против футболиста и о детях, которых скрывают от отца.

«Думаю, это спланированная и продуманная акция против Дениса, чтобы его каким-то образом опорочить. Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию.

Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала «проститутка» для видео. Она дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у «Спартака» выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса.

Денис ГлушаковFrom Official Website

На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу – кстати, он до сих пор это делает: оплачивает ее квартиру, медицину, образование детей. В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери.

Если Денис решит, что детям лучше с ним, соответственно, родитель, который не проживает с детьми, будет платить алименты. 80 000 – это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более чем закон», – приводит слова Дубровской Super.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

За неделю Денис оказался в двух скандалах: сначала лайкнул пост актера Назарова с критикой Карреры и вылетел из состава, а затем кто-то слил видео, на котором жена застукала его в бане с одноклассницей.

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