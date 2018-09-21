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Адвокат Глушакова: «Если бы Денис избивал жену, то было бы подано уже не одно заявление в полицию»

Адвокат Глушакова: «Если бы Денис избивал жену, то было бы подано уже не одно заявление в полицию»
Eurosport

34 мин. назад

Юрист считает, что капитана «Спартака» оболгали люди из окружения жены.

Марина Дубровская, адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказала о кампании против футболиста и о детях, которых скрывают от отца.

«Думаю, это спланированная и продуманная акция против Дениса, чтобы его каким-то образом опорочить. Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию.

Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала «проститутка» для видео. Она дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у «Спартака» выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса.

Денис Глушаков

Денис ГлушаковFrom Official Website

На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу – кстати, он до сих пор это делает: оплачивает ее квартиру, медицину, образование детей. В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери.

Если Денис решит, что детям лучше с ним, соответственно, родитель, который не проживает с детьми, будет платить алименты. 80 000 – это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более чем закон», – приводит слова Дубровской Super.

  • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
  • За неделю Денис оказался в двух скандалах: сначала лайкнул пост актера Назарова с критикой Карреры и вылетел из состава, а затем кто-то слил видео, на котором жена застукала его в бане с одноклассницей.

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