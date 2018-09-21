Жена Дениса Глушакова: «Он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его»

Развод Дениса и Дарьи Глушаковых перешел в медиапространство и ежедневно насыщается новыми деталями.

«Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной, и они собираются ехать в баню. Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», – сказала Дарья Глушакова, интервью которой появилось в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

За неделю Денис оказался в двух скандалах: сначала лайкнул пост актера Назарова с критикой Карреры и вылетел из состава, а затем кто-то слил видео, на котором жена застукала Глушакова в бане с одноклассницей.

По словам подруги семьи Глушаковых, Екатерины Кержаковой, бывшей жены Александра Кержакова, Денис подал на развод еще в мае-июне.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме