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Жена Дениса Глушакова: «Он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его»

Жена Глушакова: «Он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Душераздирающие подробности от Дарьи Глушаковой.

Развод Дениса и Дарьи Глушаковых перешел в медиапространство и ежедневно насыщается новыми деталями.

«Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной, и они собираются ехать в баню. Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», – сказала Дарья Глушакова, интервью которой появилось в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

  • За неделю Денис оказался в двух скандалах: сначала лайкнул пост актера Назарова с критикой Карреры и вылетел из состава, а затем кто-то слил видео, на котором жена застукала Глушакова в бане с одноклассницей.
  • По словам подруги семьи Глушаковых, Екатерины Кержаковой, бывшей жены Александра Кержакова, Денис подал на развод еще в мае-июне.

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