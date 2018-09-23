ЦСКА – «Спартак»: перед матчем восьмого тура РПЛ

ЦСКА и «Спартак» немного потеряли силу и не так круты, как в прошлом сезоне. Армейцы солидно обновили состав, а красно-белые никак не разберутся со внутренними проблемами. Но это сделает главное дерби страны только интереснее – больше борьбы и страсти. Тем более, нельзя упускать «Зенит», который пока совсем не собирается оступаться в чемпионате.

Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь очень много. Например, в лазарете ЦСКА целая команда: Магнуссон, Хосонов, Бистрович, Васин, Кучаев, Макаров и Эрнандес. У «Спартака» из-за травм не сыграют Селихов, Кутепов и Жиго. Только-только приступил к тренировкам Джано, Еременко все еще дисквалифицирован.

Не будет у красно-белых и двух ветеранов – за лайки видео с призывом уволить Карреру в бан отправлены Глушаков и Ещенко. Оба вышли против ЦСКА в молодежном чемпионате и помогли юнгам победить (2:1).

Форма

«Спартак» солидно начал сезон, но все быстро поменялось – уже 3 матча без победы. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а потом бездарно слили «Ахмату» (1:2) и «Рапиду» (0:2). Ползет все больше слухов, что после поражения в дерби Федун может психануть, а Массимо окончательно потеряет доверие игроков.

У ЦСКА все полностью наоборот – армейцы провалил старт, но сейчас вкатываются в сезон. Например, три победы в четырех последних матчах РПЛ – все крупные. А еще приятный камбэк в ЛЧ против «Виктории». Настроение сейчас лучше явно в стане красно-синих.

Кто что сказал

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой». (официальный сайт ЦСКА)

Александр Мостовой, экс-форвард «Спартака» и сборной России: «Есть ощущение, что в команде сейчас дисбаланс как в игровом плане, так и в части взаимоотношений в коллективе. Каррера постоянно тасует состав, сажая на лавку то одних, то других. В чемпионате России это поначалу давало результат, но в еврокубках мы видим, что это сказывается, – матч с «Рапидом» наглядно это продемонстрировал, поскольку красно-белые почти не создали моментов в Вене. Хочется надеяться, что дерби с ЦСКА будет для всех спартаковцев хорошим раздражителем, бой будет дан независимо от обстоятельств». («Известия»)

Лицом к лицу

ЦСКА и «Спартак» встречались 60 раз. У армейцев 27 побед, у красно-белых – 20.

Самая крупная победа ЦСКА – 5:1, «Спартака» – 6:0.

В последних четырех матчах красно-белые победили трижды.

В последний раз команды сыграли вничью в 2013-м – 2:2.

В десяти последних встречах команды победили по 5 раз.

Игрок «Спартака» Роман Еременко провел в ЦСКА 3 года.

ЦСКА – «Спартак»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Сергея Карасева. В 2018-м он работал на десяти матчах РПЛ: при нем и ЦСКА, и «Спартак» уступил «Динамо» (1:2 и 0:1).

В центре внимания

Покажет класс

Фернандес – сильнейшее звено ЦСКА. Бразилец взрывал фланг на ЧМ, продолжает это в РПЛ. В дерби Марио как всегда будет заряжен, а непоследовательная оборона «Спартака» обязательно даст ему зону для рывка. Кроссы и прострелы Фернандеса могут сделать разницу.

Обделается

У «Спартака» большие проблемы с атакой, а после ухода Промеса стало совсем печально. Полностью проваливает старт сезона Фернандо – бразилец чаще обрезает команду и не отрабатывает назад. Именно из-за его позиционных ошибок забили «Ахмат» и ПАОК. Вряд ли он что-то исправит к дерби.

ФернандоGetty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что ЦСКА возьмет свое в матче с проблемным «Спартаком». Без Промеса не то, да и Каррера поплыл. Эта ссылка для любителей заработать на футболе и чужих поражениях.

Победа ЦСКА: 2,44

Ничья: 3,34

Победа «Спартака»: 3,144

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Спартак»

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