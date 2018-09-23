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Угадай легенду дерби по карьере после Москвы

Угадай легенду дерби по карьере после Москвы
Евгений Коростелев

49 мин. назад

Игроки меняются, но «Спартак» и ЦСКА остаются.

ЦСКА и «Спартак» готовы к очередному огненному сражению – главное дерби России состоится в 61-й раз в новейшей истории страны. За предыдущие матчи в составах команд поменялись сотни игроков, и некоторые из них были очень хороши и полезны. Но многие же или не выступают за москвичей, или вообще завершили карьеры. Вам предстоит отгадать – кого мы зашифровали, используя данные о жизни после дерби.

  • ЦСКА и «Спартак» встретятся на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча в 19:00 мск.
  • Красно-синие и красно-белые не играли друг с другом вничью с 2013 года.

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