«Давай, ***** [блин]». Куинси Промес поддержал «Спартак» в инстаграме перед дерби с ЦСКА
Совсем обрусел.
Экс-спартаковец и игрок «Севильи» Куинси Промес подбодрил московскую команду перед дерби с ЦСКА.
Голландец соригинальничал и оставил вдохновляющий комментарий под постом официального аккаунта «Спартака» в инстаграме.
«Давай, ***** [блин]», – написал Куинси транслитом и капсом.
Это не первый случай, когда футболист применял скиллы великого и могучего на практике.
- В схожем стиле Промес сборную России после победы над Испанией на ЧМ-2018.
- Куинси перебрался в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года за 24 млн евро.
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