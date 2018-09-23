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«Давай, ***** [блин]». Куинси Промес поддержал «Спартак» в инстаграме перед дерби с ЦСКА

«Давай, ***** [блин]». Промес поддержал «Спартак» в инстаграме перед дерби
Eurosport

16 мин. назад

Совсем обрусел.

Экс-спартаковец и игрок «Севильи» Куинси Промес подбодрил московскую команду перед дерби с ЦСКА.

Голландец соригинальничал и оставил вдохновляющий комментарий под постом официального аккаунта «Спартака» в инстаграме.

«Давай, ***** [блин]», – написал Куинси транслитом и капсом.

Это не первый случай, когда футболист применял скиллы великого и могучего на практике.

  • В схожем стиле Промес
    сборную России после победы над Испанией на ЧМ-2018.
  • Куинси перебрался в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года за 24 млн евро.

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