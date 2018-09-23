Чемпионство для «Локомотива» – смерть. Железнодорожники проваливают каждую защиту

«Локомотив» трижды становился чемпионом России, и все три похода к золоту были достойны экранизации. В 2002-м красно-зеленые после нескольких вторых мест сбросили ярмо неудачников и в золотом матче прибили ЦСКА. Да, забит был один-единственный гол, но преимущество «Локо» тем ноябрьским вечером было подавляющим.

Развязка второго чемпионства была еще драматичнее. Плотность на вершине в сезоне-2004 была страшной: за второй круг полидировали пять клубов. Перед предпоследним туром в ЦСКА определялись, в каком ресторане обмывать золото, но никакущее «Динамо» неожиданно уперлось, вырвало нулевую ничью, и чемпионство вместе с обвинениями в деженом стимулировании соперника уплыло к «Локомотиву».

Ну и золото-2017/18 как компенсация за долгие годы скандалов и пребывания в посредственности. «Локо» перехватил лидерство у «Зенита» в 15-м туре, изящно прихлопнув главного конкурента со счетом 3:0, и удержал первое место до конца. А 71-летний Юрий Палыч Семин доказал, что еще ого-го.

Жаль, но за каждой эпичной победой следовал не менее эпичный крах.

Сезон-2003

Первое чемпионство «Локомотив» проигрывал в удивительно схожем ключе, что и нынешнее. Даже еще хуже: после 9 туров у красно-зеленых было 7 очков, 5 поражений и 16 пропущенных мячей. В голове не укладывалось, что эта же команда несколькими месяцами ранее отнимала очки у «Реала» Зидана и Роналдо (2:2 в Москве) и достойно противостояла «Милану»: будущий триумфатор Лиги чемпионов с трудом выиграл обе встречи со счетом 1:0. Но на родине «Локомотив» обижали все подряд. Первый круг команда Семина завершила на восьмой строчке, и даже о попадании в еврокубки речь не шла – с учетом низкого места РПЛ в таблице коэффициентов для этого требовалось попасть в тройку или выиграть Кубок.

Что было дальше? «Локомотив» выдал сверхмощный второй круг (31 очко – лучше только «Зенит»), учинил легендарную порку в Лиге чемпионов миланскому «Интеру» (3:0), вышел в 1/8 финала и почти вскочил на ступеньку еврокубков. Одного очка не хватило до третьего места. Эпик фейл.

«Локомотив» громит «Интер» в Лиге чемпионов-2003/04Getty Images

Сезон-2005

Защита чемпионского титула №2 стала зеркальным отображением первого. Начало было гроссмейстерским, хоть и не без горчинки: Юрий Семин после 19 лет работы в Черкизове отправился поднимать сборную России, а его место занял ассистент Владимир Эштреков. Перемены в кабинке машиниста на команде не сказались: «Локо» выдал старт из 20 матчей без поражений, 30 июля разобрал дома ЦСКА (3:2) и с 11-очковым отрывом (пусть и имея на две игры больше соперников) гарантировал себе чемпионство. Гарантировал?

С 22 по 28-й тур «Локомотив» не выиграл ни одного матча при 5 ничьих. Когда проклятье было снято разгромом «Терека», ЦСКА уже оторвался на 4 балла, а железнодорожники в последнем туре еще и не обыграли «Спартак», оставшись без Лиги чемпионов. Параллельно с этим падением был еще болезненный влет в квалификации ЛЧ венскому «Рапиду» (0:1 дома после выездной ничьи), который затем благополучно проиграл все 6 матчей группового этапа.

Сезон-2018/19

Трагедия лихо разворачивается в режиме онлайн. «Локомотив» открыл сезон поражением в Суперкубке и в первых восьми турах обыграл только банкрота «Анжи» и его соседа по подвалу «Крылья».

В беспрецедентно легкой группе ЛЧ красно-зеленые тоже уже обезнадежили болельщиков: 0:3 от «Галатасарая». И это почти тот же состав, что весной уничтожал всех. Разве что без Ари с Неманьей Пейчиновичем, но зато с Федором Смоловым.

Фернандеш в матче «Зенит» – «Локомотив» (официальный сайт «Локомотива» – fclm.ru)From Official Website

Выезд к «Зениту» можно официально объявить передачей пояса. Питерцы закрыли чемпиона за 20 минут второго тайма, и лишь рикошет да привоз Луиша Нету придали ложное впечатление интриги. Хотя ее не было – 3:5. «Локомотив» близок к очередному провалу защиты чемпионства, да и в еврокубках пока все плохо.

Семин отдал все, чтобы стать чемпионом. Но дальше будет хуже

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