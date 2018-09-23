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Главный тренер «Спартака» Каррера: «Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Потому что я так решил»
Наказание за лайки – что-то знакомое.
23 сентября состоялся матч ЦСКА – «Спартак» и завершился со счетом 1:1. Денис Глушаков и Андрей Ещенко на поле не появились.
«Ожидается ли возвращение Глушакова? На данный момент нет, я так решил. Что касается того, смотрел ли я вчерашний матч молодежной команды с его участием, то нет, поскольку у нас в это время была тренировка», – сообщил Массимо во время послематчевой пресс-конференции.
- Глушакова и Ещенко отстранили от тренировок и матчей со «Спартаком» после того, как они поставили лайки на видео артиста Дмитрия Назарова.
- Актер в стихотворной форме критиковал московский клуб и назвал Карреру главной причиной кризиса команды.
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