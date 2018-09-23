Eurosport
Гид по правильным лайкам для Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Массимо Карреры из «Спартака»
Лайки, за которые не выбросят ни одного футболиста.
«Спартаку» для победы в дерби не хватало Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Причина этому – лайки: футболисты дважды тапнули по видео Дмитрия Назарова в инстаграме и вместо рубки со взрослыми сражались с бэби-ЦСКА.
Но это неправильные лайки. Вот правильные.
За гетерохромию не увольняют
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Эти лайки бегают больше Софиана Ханни
Лайка 2Getty Images
Похожи друг на друга как Комбаровы
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Их приятнее чесать за ушком, чем Максименко
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Эти глаза видят больше, чем Рауль Рианчо
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Примерно так чувствовала себя жена Дениса Глушакова в «Прямом эфире» Андрея Малахова
Лайка 6Getty Images
Вероятный ответ Массимо Карреры хейтерам
Лайка 7Getty Images
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