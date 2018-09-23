Гид по правильным лайкам для Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Массимо Карреры из «Спартака»

«Спартаку» для победы в дерби не хватало Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Причина этому – лайки: футболисты дважды тапнули по видео Дмитрия Назарова в инстаграме и вместо рубки со взрослыми сражались с бэби-ЦСКА.

Но это неправильные лайки. Вот правильные.

За гетерохромию не увольняют

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Эти лайки бегают больше Софиана Ханни

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Похожи друг на друга как Комбаровы

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Их приятнее чесать за ушком, чем Максименко

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Эти глаза видят больше, чем Рауль Рианчо

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Примерно так чувствовала себя жена Дениса Глушакова в «Прямом эфире» Андрея Малахова

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Вероятный ответ Массимо Карреры хейтерам

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ЦСКА – «Спартак» – 1:1

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