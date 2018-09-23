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Гид по правильным лайкам для Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Массимо Карреры из «Спартака»

Гид по правильным лайкам для Глушакова, Ещенко и Карреры
Данил Тармасинов

31 мин. назад

Лайки, за которые не выбросят ни одного футболиста.

«Спартаку» для победы в дерби не хватало Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Причина этому – лайки: футболисты дважды тапнули по видео Дмитрия Назарова в инстаграме и вместо рубки со взрослыми сражались с бэби-ЦСКА.

Но это неправильные лайки. Вот правильные.

За гетерохромию не увольняют

Лайка 1

Лайка 1Getty Images

Эти лайки бегают больше Софиана Ханни

Лайка 2

Лайка 2Getty Images

Похожи друг на друга как Комбаровы

Лайка 3

Лайка 3Getty Images

Их приятнее чесать за ушком, чем Максименко

Лайка 4

Лайка 4Getty Images

Эти глаза видят больше, чем Рауль Рианчо

Лайка 5

Лайка 5Getty Images

Примерно так чувствовала себя жена Дениса Глушакова в «Прямом эфире» Андрея Малахова

Лайка 6

Лайка 6Getty Images

Вероятный ответ Массимо Карреры хейтерам

Лайка 7

Лайка 7Getty Images

ЦСКА – «Спартак» – 1:1

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