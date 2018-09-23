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Кирилл Набабкин: «Мы должны были выигрывать. Удачки чуть-чуть не хватало»

Набабкин: «Мы должны были выигрывать. Удачки чуть-чуть не хватало»
Eurosport

1 час назад

Удачки, передач, голов – вот этого всего.

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин оценил результат матча 8-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли вничью со «Спартаком» – 1:1.

«Мы должны были выигрывать. Ничья не по делу. Мы выглядели лучше. Они в принципе в первом тайме создали только один момент, с которого и забили. Мы контролировали весь матч. К сожалению, не удалось забить второй гол, хотя предпосылок было очень много.

Удачки чуть-чуть не хватало, завершения. Может, где-то замедлили, где надо было сыграть быстрее. И было бы все хорошо», – цитирует Набабкина «Чемпионат».

  • ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью впервые с 2013 года.
  • Армейцы набрали 13 очков и сохранили пятую строчку в таблице РПЛ, у красно-белых 15 баллов и третье место.

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