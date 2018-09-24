Getty Images

«Новые традиции». «Зенит» едко прошелся по «Локо» и «Спартаку», которые пропустили в Питере по 5

«Новые традиции». «Зенит» едко прошелся по «Локо» и «Спартаку», которые пропустили в Питере по 5
Eurosport

41 мин. назад

Но что будет, если сам «Зенит» станет чемпионом?

Твиттер «Зенита» увидел закономерность в пяти мячах, которые «Локомотив» пропустил на стадионе «Санкт-Петербург» в матче восьмого тура РПЛ.

Действующий чемпион уступил команде Сергея Семака со счетом 3:5. В прошлом сезоне от «Зенита» пострадал другой действующий чемпион: в августе 2017 года «Спартак» проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:5.

  • После восьми туров на счету «Зенита» 22 очка и первое место в турнирной таблице.
  • «Локомотив» выиграл всего два матча их восьми. Команда Юрия Семина идет на 11-й строчке.

Главный русский футболист сейчас – не Дзюба и не Головин. Это Ерохин

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 702 просмотров21 ч
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
2 039 просмотровВчера в 13:09
А еще вам может понравиться