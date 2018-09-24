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«Новые традиции». «Зенит» едко прошелся по «Локо» и «Спартаку», которые пропустили в Питере по 5
Но что будет, если сам «Зенит» станет чемпионом?
Твиттер «Зенита» увидел закономерность в пяти мячах, которые «Локомотив» пропустил на стадионе «Санкт-Петербург» в матче восьмого тура РПЛ.
Действующий чемпион уступил команде Сергея Семака со счетом 3:5. В прошлом сезоне от «Зенита» пострадал другой действующий чемпион: в августе 2017 года «Спартак» проиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:5.
- После восьми туров на счету «Зенита» 22 очка и первое место в турнирной таблице.
- «Локомотив» выиграл всего два матча их восьми. Команда Юрия Семина идет на 11-й строчке.
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